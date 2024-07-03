На Кубке Америки определились все участники плей-офф, Бразилия в 1/4 финала сыграет с Уругваем

В США, где проходит Copa America-2024, завершились игры группового этапа. Борьбу за чемпионский титул в плей-офф продолжат 8 команд: Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Канада, Колумбия, Панама, Уругвай и Эквадор.
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