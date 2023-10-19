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JF: украинцев постигла судьба афганцев — когда они стали не нужны, США о них забыли

JF: украинцев постигла судьба афганцев — когда они стали не нужны, США о них забыли

С украинцами сегодня происходит то же, что недавно пережили афганцы: перестав приносить политическую пользу США, они оказались забыты и отодвинуты в сторону, заявил в интервью Youtube-каналу Judging Freedom ветеран ВМС США Мэтью Хо.

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