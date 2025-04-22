Царьград Фото: Nikolay Gyngazov/Globallookpress Кавказцы, которых боится вся школа, избили до реанимации восьмиклассника за то, что он неформал.
Школьники молят о помощи. Уроженцы Кавказа установили свои порядки. Одного парня откачали на скорой
Комментарии
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Наталия
Менталитет выходцев с Кавказа и из Азии таков, что они понимают, и даже иногда уважают, только превосходящую их собственную, силу. Кроме того, их сильная черта- клановость, способность к объединению, которые русские почти утеряли.Никакие профилактические беседы и взятие на учет тут бесполезны. Они почувствуют себя победителями и обнаглеют еще сильнее.
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10 час.
СП
Сергей Потемкин
Ага. Ты лозунг написал и все встали. Для этого организаторы нужны,
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8 час.
вд
валерий двойнишников
За чем дело встало, организовывай...и в путь...
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9 мин.
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