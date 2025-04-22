Школьники молят о помощи. Уроженцы Кавказа установили свои порядки. Одного парня откачали на скорой

Наталия

Менталитет выходцев с Кавказа и из Азии таков, что они понимают, и даже иногда уважают, только превосходящую их собственную, силу. Кроме того, их сильная черта- клановость, способность к объединению, которые русские почти утеряли.Никакие профилактические беседы и взятие на учет тут бесполезны. Они почувствуют себя победителями и обнаглеют еще сильнее.