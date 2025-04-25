Почему мир замер в ожидании катастрофы, о которой предупреждали 20 лет назад? В 2004 году Владимир Жириновский, основатель…Сообщение «200 миллионов жертв»: как пророчество Жириновского стало кошмаром Индии и Пакистана появились сначала на Ежедневные новости.