Почему мир замер в ожидании катастрофы, о которой предупреждали 20 лет назад? В 2004 году Владимир Жириновский, основатель…Сообщение «200 миллионов жертв»: как пророчество Жириновского стало кошмаром Индии и Пакистана появились сначала на Ежедневные новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии