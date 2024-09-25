Врач посоветовала россиянам включить в рацион рыбу и орехи для баланса витаминов

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая посоветовала россиянам обратить внимание на осенний рацион. Медик рекомендует включить в него рыбу, орехи и фрукты для поддержания баланса витаминов, сообщил RT со ссылкой на РИАМО.
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