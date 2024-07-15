"Искандер" сжег под Одессой Як-52 с пулеметом, Bayraktar TB2 и еще 20 БПЛА

Неоднократно мелькавший в украинских пропагандистских роликах "охотник за российскими беспилотниками" – Як-52 с пулеметом уничтожен на аэродроме "Гидропорт" в населенном пункте Набережное (недалеко от Одессы).
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