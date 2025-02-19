НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Гости из Волновахи посетили Парк Победы

Гости из Волновахи посетили Парк Победы

Для гостей из Волновахи подготовлена насыщенная программа. Не только рабочая, но и познавательная. Так муниципальные служащие из подшефного региона продолжают посещать достопримечательности и знаковые объекты Салехарда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх