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Депутат Иванов назвал «позорищем» продажу фальшивых госнаград на маркетплейсах

Депутат Иванов назвал «позорищем» продажу фальшивых госнаград на маркетплейсах

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность растущим числом поддельных государственных наград, продаваемых на маркетплейсах.

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