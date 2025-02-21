Депутат Иванов назвал «позорищем» продажу фальшивых госнаград на маркетплейсах

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов выразил обеспокоенность растущим числом поддельных государственных наград, продаваемых на маркетплейсах.
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