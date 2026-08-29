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Бывший судья Федотов о пенальти в матче «Факел» — «Зенит»: «Я поддерживаю данное решение арбитра»

Бывший судья Федотов о пенальти в матче «Факел» — «Зенит»: «Я поддерживаю данное решение арбитра»

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что главный судья матча шестого тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом» (0:1) Антон Фролов правильно назначил пенальти в концовке встречи.

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