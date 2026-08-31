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Вот история

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Рубль и евро: что на самом деле можно купить и почему курс не главное

Когда я впервые задумалась о том, что стоит за простым обменом валют, то поймала себя на мысли: один рубль и один евро — это не просто денежные знаки.

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