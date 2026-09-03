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Нижегородская правда

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Стали известны исполнители джазового фестиваля «Осень в Швейцарии»

Стали известны исполнители джазового фестиваля «Осень в Швейцарии»

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» пройдет в Нижнем Новгороде с 18 по 20 сентября. Яркое и масштабное музыкальное событие соберет свыше 170 музыкантов из 13 городов России.

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