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Житель Алтая купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером

Житель Алтая купил лотерейку за 100 рублей и стал миллионером

Выигрышный лотерейный билет он приобрел за несколько дней до розыгрыша В Алтайском крае житель поселка Благовещенка выиграл 1 млн рублей, купив лотерейный билет в почтовом отделении, информирует алтайское управление "Почты России".

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