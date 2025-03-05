Мэр Вашингтона заявила о планах перепроектировать площадь Black Lives Matter

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер заявила, что площадь Black Lives Matter возле Белого дома будет перепроектирована в рамках нового проекта по созданию настенной росписи после угроз республиканцев урезать финансирование транспорта, если площадь не будет переименована.
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