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Студенты Стрежевского филиала Томского промышленно-гуманитарного колледжа познакомились с работой местного отдела полиции

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» сотрудники МО МВД России «Стрежевской» совместно с общественниками организовали экскурсию по отделу полиции для студентов Стрежевского филиала Томского промышленно-гуманитарного колледжа.

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