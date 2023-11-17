Депутаты Госдумы предложили увеличить число комнат матери и ребёнка в регионах

Депутаты Госдумы от КПРФ Нина Останина и от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова обратились к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой рассмотреть возможность создания мест для кормления новорождённых детей в общественных местах — парках, кафе, торговых центрах.