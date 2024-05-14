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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Откатили домом. СМИ раскрыли подробности дела о взятке главным кадровиком Минобороны

Откатили домом. СМИ раскрыли подробности дела о взятке главным кадровиком Минобороны

Следователи считают, что предприниматель купил и оформил на жену военного чиновника землю в Краснодаре и построил на ней жилой дом общей площадью свыше 1000 квадратных метров Арестованному накануне начальнику Управления кадров Минобороны РФ Юрию Кузнецову вменяют взятку на общую сумму 30,5 млн рублей от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб.

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