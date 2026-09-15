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Миллион за иномарку без утильсбора: названы машины, которые россияне активно скупают

Миллион за иномарку без утильсбора: названы машины, которые россияне активно скупают

МОСКВА, 15 сентября, ФедералПресс. За старую иномарку в приличном состоянии сегодня просят до миллиона рублей – и спрос на такие машины в России в 2026 году заметно вырос.

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