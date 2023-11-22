Финансист Разуваев: Рубль будет укреплять позиции минимум до марта 2024 года

Впервые за 4,5 месяца курс доллара упал до 87 рублей. Финансисты заявляют – это еще не конец. О том, что будет с рублем в конце 2023 года и начале 2024 года Общественной службе новостей рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
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