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Финансист Разуваев: Рубль будет укреплять позиции минимум до марта 2024 года

Финансист Разуваев: Рубль будет укреплять позиции минимум до марта 2024 года

Впервые за 4,5 месяца курс доллара упал до 87 рублей. Финансисты заявляют – это еще не конец. О том, что будет с рублем в конце 2023 года и начале 2024 года Общественной службе новостей рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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