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100 лет назад в Орле решили переустроить и расширить водопроводную сеть

100 лет назад в Орле решили переустроить и расширить водопроводную сеть

17 сентября 1926 года в Орле приняли проект переустройства и расширения городского водопровода. Это было время больших перемен: страна восстанавливалась после революции и Гражданской войны.

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