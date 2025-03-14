Тренер ЦСКА Воробьев о том, что мог оказаться в разбившемся самолете: «Наверное, уберег меня ангел-хранитель»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев, которому 16 марта исполнится 50 лет, дал интервью « Спорт-экспрессуГлавный тренер ЦСКА Илья Воробьев, которому 16 марта исполнится 50 лет, дал интервью «Спорт-экспрессу», высказавшись в том числе о том, что он мог оказаться в разбившемся самолете.