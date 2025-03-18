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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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The Athletic: «Пол Джордж был тенью самого себя»

Сегодня было объявлено, что форвард Пол Джордж больше не сыграет в этом сезоне из-за травмы. В ближайшие три года защитник «76-х» должен получить 162,3 млн долларов.

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