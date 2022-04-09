Чем заменить Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok? Рекомендации Минцифры

Минцифры России составило список аналогов зарубежных социальных сетей и мессенджеров. Некоторые ресурсы стали недоступны для россиян из-за санкций, часть была заблокирована Роскомнадзором.
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