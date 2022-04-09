FiNE-NEWS

1 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergey shpagin
    что то не видно стремления это сделать. фаб-3000 есть и носители есть. нет твердой воли на их применения. начальство ...Подземные коммуни...
  • Бендер Задунайский
    Получила , не получила еврейское гражданство , - да какая разница каких и  сколько у говна этих паспартов ... Дерьмо ...Правда ли, что Кс...
  • Olga Chuhutina
    Заслужил.К могиле Жириновс...

Чем заменить Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok? Рекомендации Минцифры

Чем заменить Facebook, Instagram, WhatsApp и TikTok? Рекомендации Минцифры

Минцифры России составило список аналогов зарубежных социальных сетей и мессенджеров. Некоторые ресурсы стали недоступны для россиян из-за санкций, часть была заблокирована Роскомнадзором.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх