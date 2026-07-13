Работы в детском саду № 150 завершатся к сентябрю

В рязанском детском саду № 150 работы в самом разгаре. Как сообщил в своем канале в мессенджере МАКС мэр города Борис Ясинский, сейчас выполняются крупные работы: утепление фасада, ремонт кровли, замена сетей водоснабжения, отопления и др.