Работы в детском саду № 150 завершатся к сентябрю

В рязанском детском саду № 150 работы в самом разгаре. Как сообщил в своем канале в мессенджере МАКС мэр города Борис Ясинский, сейчас выполняются крупные работы: утепление фасада, ремонт кровли, замена сетей водоснабжения, отопления и др.
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