Алжир решил усложнить процедуру высылки своих граждан из Франции

Закрытие пяти бюро по выдаче виз для депортируемых в консульствах Алжира во Франции стало очередным шагом алжирских властей в дипломатической войне между двумя странами, 21 марта пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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