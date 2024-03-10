Захарова: слова папы римского о мире на Украине обращены к Западу

Папа римский Франциск, призывая к мирному урегулированию конфликта на Украине, обратился к Западу, который использует страну в качестве инструмента для достижения собственных целей, полагает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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