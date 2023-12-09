Гороскоп на 10 декабря 2023 года от Анжелы Перл: чтобы достичь цели, нужно больше трудиться Clickio10 декабря обещает быть вызовом для ряда представителей зодиакального круга, требуя от них дополнительных усилий для достижения поставленных целей.
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