Белый дом оправдался за поставку Киеву тяжелых вооружений: "Всё меняется"

Во время пресс-конференции Джону Кирби, как представителю Белого дома задали резонный вопрос: а не приведёт ли увеличение поставок американского оружия Киеву, да ещё и тяжёлого и мощного, к эскалации конфликта и, в итоге, к Третьей мировой войне.