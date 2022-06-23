Царьград

4 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Светлая
    Времена изменились. Сейчас возможно многое.Русское небо прод...
  • Владимир Степанян
    Кто-то может сказать, что на фоне СВО, санкций, опасности третьей мировой войны, которая если и начнётся обычными сов...Предательство Ель...
  • Максим
    Разменяв действие, которое выполняется один раз и не отменяется на какие-то обязательства и договорённости, Эрдоган н...Финляндии и Швеци...

Белый дом оправдался за поставку Киеву тяжелых вооружений: "Всё меняется"

Белый дом оправдался за поставку Киеву тяжелых вооружений: "Всё меняется"

Во время пресс-конференции Джону Кирби, как представителю Белого дома задали резонный вопрос: а не приведёт ли увеличение поставок американского оружия Киеву, да ещё и тяжёлого и мощного, к эскалации конфликта и, в итоге, к Третьей мировой войне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх