12 загадок с двойным дном, которые заставят мозг работать на максимум

Вы уверены, что вас сложно удивить обычной загадкой? Обычные формулировки вроде «зимой и летом одним цветом» мы все щелкаем как орехи.
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