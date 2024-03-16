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Индиан-Уэллс (WTA). 1/2 финала. Швентек разгромила Костюк, матч Гауфф против Саккари прерван

Сетка турнира здесь. BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США 6 – 17 марта 2024 WTA 1000 Призовой фонд – 9 258 080 долларов Открытые корты, хард Полуфинал Ига Швентек (Польша)  Марта Костюк (Украина) 6:2|6:1 Дата проведения 16 марта, 02.

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