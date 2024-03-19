Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ВС РФ нанесли удар по месту совещания командиров ВСУ и СБУ

Накануне российские войска нанесли удар по месту, где проходило совещание командного состава ВСУ и СБУ.

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