Калужского ИП оштрафовали за неофициальное трудоустройство работника

Прокуратура Калужской области выявила, что предприниматель, владелец пункта выдачи маркетплейса, несколько месяцев не оформлял официально своего работника.
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