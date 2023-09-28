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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Хватит жировать на теле России!

Хватит жировать на теле России!

Дмитрий Старостин ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Госдуму прорвало: впервые с высокой трибуны заговорили о необходимости жёстких ограничений для мигрантов.

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Комментарии
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Поля Русс
Какие молодцы!!это называется «порядок в танковых войсках»!!!!
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12 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Опыт ОАЭ - в Россию!
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12 час.
НК
Ннгнатадбч Кктах
Совсем не верю, ГОВОРИЛЬНЯ очередная. Нужно гнать думу. Только тогда может будет толк. Может...???
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