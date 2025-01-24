Летающий Градик делает бум. Максимально честно. Ведущий по посадке полностью. Ведомый, часть кладёт по воде.
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Летающий Градик делает бум. Максимально честно. Ведущий по посадке полностью. Ведомый, часть кладёт по воде.
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