Собянин: Москва и область выплатят компенсации пострадавшим в «Крокус Сити»

Власти Подмосковья также окажут материальную помощь пострадавшим жителям области Власти Москвы предоставят всю необходимую поддержку, включая финансовую помощь, пострадавшим в трагедии в Crocus City Hall.
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