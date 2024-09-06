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Захарова исключила примирение со спонсировавшими Украину спортсменами

Захарова исключила примирение со спонсировавшими Украину спортсменами

Никакого примирения со спортсменами, спонсировавшими Украину, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ), ее слова приводит РИА Новости.

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