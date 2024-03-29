Стало известно, кто из детей Брэда Питта встал на его сторону в бракоразводном конфликте с Джоли

Детям актера пришлось определиться со своей позицией. Дети Брэда Питта оказались вовлечены в ссору родителей LEGION-MEDIAОт тянущейся уже почти семьи с половиной лет ссоры бывших супругов — Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадали не только сами участники конфликта, но и их дети.