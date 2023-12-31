Генерал Полько связал провал контрнаступления ВСУ с недостаточной помощью НАТО

Экс-командующий подразделением польского спецназа, генерал Роман Полько заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошло с "некоторым успехом", однако сложно оценить, насколько он значим.
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