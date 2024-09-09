Японские боги — 5 современных архитекторов из Страны восходящего солнца

Павильон Соу Фудзимото Serpentine GalleryБетонные деревья, прозрачные дома и стены-решето — основатель и арт-директор студии Designic Аня Саркисьянц выбрала 5 японских архитекторов, ради которых стоит отправиться в далекое путешествие.
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