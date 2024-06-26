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Резко стало плохо, и почти сразу умер: Главарь Таганской ОПГ умер в "Матросской тишине"

Резко стало плохо, и почти сразу умер: Главарь Таганской ОПГ умер в "Матросской тишине"

Главарь Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Ему резко стало плохо, и он почти сразу умер из-за проблем с сердцем.

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