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Агент Дивеева: «Предложения из-за рубежа есть, но переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно»

Агент Игоря Дивеева оценил вероятность ухода защитника из ЦСКА зимой. — Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно.

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