Церковный праздник Собора Пресвятой Богородицы и «Бабьи каши» 8 января: традиции, приметы и запреты Елена Галицкая8 января для многих верующих — день празднования Собора Пресвятой Богородицы, который приходится на святочную неделю после Рождества Христова.