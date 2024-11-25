Челябинское предприятие выпустило в оборот молоко и кефир без проверки на содержание лекарственных веществ

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора признало недействительными декларации о соответствии на питьевое молоко и на кисломолочные продукты известного челябинского предприятия по переработке молока.
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