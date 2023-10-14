Наступает время невест

14 октября православная церковь отмечает Покров. Празднование приурочено к божественному явлению, произошедшему в середине X века в Константинополе, где хранились риза Богоматери, ее головной покров и пояс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии