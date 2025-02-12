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Медведев — об оскорблениях в адрес Соболева от фанатов «Спартака»: «Их жаба душит»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил «СЭ» поведение болельщиков московского «Спартака», которые на протяжении финала Winline Зимнего кубка РПЛ оскорбляли форварда питерцев Александра Соболева.

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