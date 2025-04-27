Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером сборных, если возглавит Бразилию. Карло предлагают контракт до 2030-го, решение за ним

Ранее стало известно, что тренер «Реала» решил уйти из клуба и возглавит сборную Бразилии в июне. По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, Федерация футбола Бразилии (CBF) уже сделала итальянцу официальное предложение по зарплате.
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