Как привить ребёнку любовь к чтению

Ответ на этот вопрос волнует многих родителей. И здесь главное – не заставить, а именно дать возможность полюбить… И сказки оживают Социологи пришли к выводу, что во время летних каникул 95% школьников с пятого по девятый класс прочитывают всего одну-две книги.
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