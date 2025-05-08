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Царьград

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ФСБ рассекретила данные о связи униатского епископата с нацистами

ФСБ рассекретила данные о связи униатского епископата с нацистами

Федеральная служба безопасности России раскрыла архивные документы о ликвидации униатского епископата в Станиславской области Украинской ССР.

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