Что находится внутри туннелей сектора Газы и как Израиль может к ним подобраться

RTVI рассказывает о том, как устроено «метро сектора Газа», зачем туннели нужны ХАМАС и как ЦАХАЛ может их уничтожить<strong>Во время авиаудара по сектору Газа был убит главный "оружейник" палестинской исламистской группировки ХАМАС Махсейн Абу Зина.