Минздрав России назвал новые побочные эффекты ибупрофена

Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить информацию о новых рисках развития нежелательных реакций, следует из письма ведомства, которое опубликовано в госреестре лекарственных средств.
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