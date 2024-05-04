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  • Eduard
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Минздрав России назвал новые побочные эффекты ибупрофена

Минздрав России назвал новые побочные эффекты ибупрофена

Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить информацию о новых рисках развития нежелательных реакций, следует из письма ведомства, которое опубликовано в госреестре лекарственных средств.

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