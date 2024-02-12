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Собственник восстановил ветхое строение в Бутырском районе

Собственник восстановил ветхое строение в Бутырском районе

Завершены ремонтные работы здания 1956 года постройки в Северо-Восточном административном округе. Об этом начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

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